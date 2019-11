Ad Albenga trovi Speed Queen, non una semplice lavanderia self service!

E' certamente d'altri tempi l'immagine pittoresca delle lavandaie che si recavano al fiume, e cantando si adoperavano per rendere i capi puliti. Al giorno d'oggi viviamo in un'epoca pragmatica, dove il tempo è sempre meno e le necessità sempre più impellenti.

Per questo vanno accolte con grande favore le realtà come quella nata pochi mesi fa ad Albenga.



Si chiama Speed Queen, è una lavanderia self service che sfrutta l'esperienza americana - il top del settore - da provare quanto prima per diventarne clienti affezionati.

Si trova in Via Don Isola 7, una traversa del viale che porta alla stazione ferroviaria. A pochi passi dal centro di Albenga, un ambiente ordinato e confortevole, con macchine di dimensioni differenti, dove è possibile lavare ed asciugare tutto il bucato in poco più di un'ora.



I cicli di lavaggio durano infatti mezz'ora circa: basta caricare la lavatrice, pagare alla cassa automatica, impostare la temperatura e premere start sulla macchina! Non c'è bisogno di portare nulla se non i capi da lavare: detersivo, ammorbidente ed igienizzante vengono dosati automaticamente dalle lavatrici.

Le capienti asciugatrici poi, con cicli da 10 minuti, restituiscono i capi perfettamente asciutti.



I punti di forza? Sicuramente i costi decisamente concorrenziali. In secondo luogo, ma non meno importante, la presenza della “colonna Pet” dove lavare ed asciugare in macchine dedicate, indumenti ed accessori degli animali domestici. Infine la possibilità di acquistare la card (costo 20€ con equivalente credito precaricato), da immediatamente diritto a sconti sui servizi.



Bucato facile, veloce ed economico, sedie e divanetti per ingannare l'attesa e Wi-Fi gratuito a disposizione dei clienti! Lavanderia ad Albenga aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 7:00 alle 22:00.

Vi aspettiamo da Speed Queen in Via Don Isola 7!