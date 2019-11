Bergeggi sotto l'acqua, allagamenti sull'Aurelia

Situazione complicata anche all'entrata del comune di Bergeggi.ì Si registrano importanti allagamenti sulla via Aurelia all'altezza dell'ex faro. L'acqua sta scrosciando in maniera impetuosa anche dalla parete rocciosa che sovrasta la strada principale.

"Si presenta una situazione di criticità per quanto concerne la mobilità, in particolar modo sulla via Aurelia in ingresso a Bergeggi. Invito i cittadini a limitare l'utilizzo dell'auto e gli spostamenti se non indispensabili e a seguire gli aggiornamenti" dice il sindaco Roberto Arboscello.