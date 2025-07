Minorenne spacca la vetrata con un calcio e rimane incastrato: colpite le Ceramiche Mazzotti di Albissola

Un atto vandalico o un tentato furto che ha visto un giovane spaccare con un calcio la vetrina delle Ceramiche Mazzotti di Albissola Marina.

La notte scorsa, tra mercoledì e giovedì intorno alle 2.00, un 17enne savonese, non si sa se come classico vandalismo o per intrufolarsi all'interno, ha spaccato la vetrina rimanendo anche incastrato.

Ferito, ha chiamato gli amici che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Il giovane, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne della rivendita di ceramica, è già stato identificato.

Il titolare Tullio Mazzotti ha formalizzato una denuncia ai carabinieri.