Bardineto senza corrente elettrica, il sindaco Mattiauda: "Gravissimi disagi. Enel intervenga subito"

"Con la presente - si legge nella lettera - segnaliamo i gravissimi disagi in cui si trova il comune di Bardineto a seguito degli eventi alluvionali in corso dalla serata del 22 novembre con piogge continue e incessanti, e gravi ripercussioni sulla rete idrologica e sulle infrastrutture viarie e di comunicazione".

"Sta assumendo contorni emergenziali la mancanza di corrente elettrica dalle ore 4,00 di una grossa parte (50% circa) dell'abitato (zona Strada, via Mazzini, località Castello, località Crosa 10c. Frascheri) con persone senza possibilità di riscaldamento e temperature vicino allo zero, attività commerciali al buio con apparecchiature e non funzionanti con tutte le gravi conseguenze derivanti da tale black out".