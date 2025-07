Savona, cade un albero in via Istria. Arte: "Siamo intervenuti immediatamente"

E' senza pace il condominio di via Istria a Savona colpito da un maxi allagamento due settimane fa.

Nel cortile dell'edificio gestito da Arte Savona è infatti crollato un albero a causa del violento acquazzone di ieri. Fortunatamente senza creare danni a persone e cose.

"Siamo intervenuti immediatamente, in quel punto per fortuna non c'era niente. L'albero è stato agganciato e messo in sicurezza e interverrà una ditta specializzata per il taglio" ha detto l'amministratore unico di Arte Savona Alessandro Revello.

Durante l'allerta gialla dello scorso 13 luglio a causa di una mancata copertura del tetto si erano allagati alcune appartamenti e un fiume d'acqua aveva invaso le scale del condominio nel quale sono in corso interventi di riqualificazione energetica con ilr recupero del sottotetto. Cinque famiglie erano state evacuate dagli appartamenti più danneggiati e Arte aveva individuato delle sistemazioni temporanee in hotel.

"Stanno rientrando tutte le famiglie dopo i sopralluoghi e le messe in sicurezza. Ora è tutto coperto e i lavori stanno proseguendo" conclude Revello.