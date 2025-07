Alassio, 16enne di Torino senza documenti trovato con un coltello: denunciato dai Carabinieri

Trovato in possesso di un coltello un sedicenne di Torino ad Alassio.

Nel corso del fine settimana, come dall’inizio di luglio, i Carabinieri della Compagnia di Alassio hanno continuato a presidiare il litorale e soprattutto il Pontile Bestoso di Alassio, al fine di garantire un clima sereno e di maggiore sicurezza durante la stagione estiva.

Durante i controlli, i militari della Stazione di Alassio e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno fermato 3 giovani di Torino, tutti privi di documenti. Accompagnati in caserma per le procedure di identificazione, uno di loro, 16enne, è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 8 cm, nascosto tra gli effetti personali. Per lui, con comunicazione all’Autorità Giudiziaria dei minori di Genova, è scattata una denuncia a piede libero per porto abusivo d’armi od oggetti atti ad offendere, in violazione della normativa vigente.

In manette un altro giovane della compagnia, un ventitreenne, che ha trasformato una normale attività di controllo in un episodio violento (leggi QUI).

L’attività dei Carabinieri si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e controllo predisposto dal Comando Provinciale di Savona per garantire la sicurezza della cittadinanza e dei numerosi turisti che affollano la riviera savonese durante la stagione estiva.