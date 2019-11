Alassio, Assoristobar: "Chiediamo soluzioni per riuscire quantomeno a ridurre i rischi idrogeologici"

"Per l’ennesima volta Alassio è stata messa a dura prova dalle straordinarie condizioni meteo marine di questi giorni. Assoristobar - spiega in una nota - è vicina a tutti i colleghi che sul litorale hanno subito gravi conseguenze e ingenti danni".

"A questo però fa onore il fatto che tutti i pubblici esercizi in maniera indomita e indefessa siano già ripartiti per dare come sempre un’immagine di Alassio accogliente, positiva e al servizio del turismo. Il grande esempio di questi imprenditori attenti e lungimiranti non deve essere lasciato solo".

"Gli amministratori pubblici devono trovare delle soluzioni per riuscire quantomeno a ridurre i rischi idrogeologici, che sempre maggiormente flagellano le coste e le realtà commerciali. È indispensabile già per la stagione 2020 trovare delle formule a difesa dell’abitato che possano ridurre la forza del moto ondoso ed aiutare il litorale prima vera protezione diretta".

"Chiediamo con forza la valutazione e l’immediata realizzazione già da questo inverno di sistemi di protezione - conclude - Chiediamo alla regione di stanziare fondi straordinari per tutte quelle realtà che hanno subito, come nell’anno passato, danni ingenti ed importanti. Il coraggio, l’abnegazione e la buona volontà dei commercianti di Alassio non deve essere lasciata sola".