Albenga: si è ritirata la mareggiata, resta il problema dei detriti legnosi a riva

A poco meno di 24 ore dalla fine del livello rosso di allerta meteo, si può tranquillamente affermare che il vero problema cittadino non è stato il Centa, ma la mareggiata.

Il fiume non ha mai realmente superato il livello di guardia: la pressione delle acque non si è manifestata tramite esondazioni ma "dal basso", fuoriuscendo dai tombini, ma il disagio è stato prontamente fermato attraverso appositi blocchi.

Il vero impatto, dicevamo, è stato quello della mareggiata, che ha sommerso tutta la zona mare invadendo fino a viale Italia e allagando in modo prepotente la piazza del seminario vescovile. Danni a cantine e garage in tutto il quartiere.

Oggi, con il mare che si è ritirato, Albenga si ritrova invasa da tronchi e legna portati a riva dalla furia delle onde. E qualcuno, come si vede in queste foto, ne approfitta per farsi un bel carico di legna sul motocarro.