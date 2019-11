Bombardier, Vella (FIM Cisl): "Preoccupazioni sulle prospettive industriali e produttive del gruppo"

"L’azienda, ha chiarito che sono in fase di acquisizioni circa 16 Loco derivanti da contratti con operatori privati, che, per questioni di approvvigionamento non saranno messe in produzione prima di 10/12 mesi. Sono state di fatto completate le 40 Loco commissionate da Mercitalia che però non ha ancora esercitato il diritto di opzione per la realizzazione di altre 20. Questo slittamento delle attività produttive, produce una sensibile criticità per la forza lavoro per il primo quadrimestre del 2020 che dovrà essere gestito" commenta Alessandro Vella (FIM Cisl).

"L’azienda, ha dichiarato inoltre che sta attrezzando lo stabilimento per poter effettuare le cicliche sui rotabili di Mercitalia. Per quel che concerne le attività da svolgere sui 14 convogli dell’alta velocità Zefiro ETR1000, a differenza di quanto dichiarato allo scorso incontro, ci ha detto che nello stabilimento di Vado, saranno effettuate solo le modifiche su tre treni per la variante Francia. Ha dichiarato che il business del Service è strategico e che attraverso una serie di investimenti, dovrà raddoppiare la propria capacità produttiva nei prossimi 3/5 anni. Saranno sviluppate nuove piattaforme sia per i TRAM sia per i convogli a 200Km/h che consentiranno di partecipare in modo mirato alle gare che si effettueranno in Italia ed in Europa. Infine l’individuazione di un partener resta per l’azienda l’unica strada per dare visibilità nel lungo periodo allo stabilimento di Vado Ligure".