Treni Val Bormida - Savona: tutti gli orari dei treni in servizio e di quelli che verranno attivati alla riapertura della linea via Bragno/Ferrania

Con un post sulla propria pagina Facebook, l'assessore regionale Gianni Berrino fornisce gli orari dei treni in servizio e dei treni che verranno attivati alla riapertura della linea via Bragno/Ferrania.

"La prima tabella (che potete trovare insieme alle altre allegata al nostro articolo ndr) riguarda i treni che sono attualmente in circolazione, la seconda è la terza invece, rappresentano quelli che riprenderanno a circolare presumibilmente da martedì. Preciso anche che il treno in arrivo a Savona alle 7.53 da domani avrà una capienza di 900 posti" ha spiegato Berrino.

Sempre Berrino ha poi replicato al gruppo regionale del Partito Democratico che lo accusa di ricorrere solo a palliativi per rimediare al caos nei trasporti causato dal maltempo di questi ultimi giorni:

“Quelli del Partito Democratico locale forse vivono su Marte perché sembra che non sappiano che in Liguria, oltre ad avere una situazione critica di strade e autostrade, anche le ferrovie non se la stanno passando benissimo a causa della frana che ha interrotto una delle due linee che da San Giuseppe vengono a Savona - il pensiero dell'assessore regionale - Sono costantemente in contatto con Rfi da cui ho avuto rassicurazioni che i lavori di ripristino stanno procedendo incessantemente giorno e notte. Ci vorrà ancora però qualche giorno prima della riapertura in sicurezza della linea San Giuseppe-Savona via Ferrania. E' palese che questa situazione condizioni anche il numero dei treni offerti sulla linea avendo a disposizione un binario anziché due. La situazione è difficile ma destinata a migliorare anche quando verrà riaperta l'autostrada A6 seppur con una carreggiata a doppio senso di marcia. Nel giro di poche ore abbiamo prolungato un treno da Fossano a Savona il primo giorno con 300 posti e, dopo aver reperito i materiali necessari, siamo passati ai 600 posti di oggi ai 900 di domani. Trenitalia sta reperendo mezzi e uomini in tutta Italia per rispondere a tale emergenza e da qui a pochi giorni partira l’ulteriore potenziamento concordato con il ministro che ringrazio per l'immediato intervento dopo la riunione di lunedì”.