Maltempo, Foscolo (Lega): "Bene la riapertura dell'A6 Torino-Savona, ma necessario procedere a sospensioni pedaggi su tratte Autofiori"

“È decisamente positiva la notizia della riapertura, prevista per domani, dell’Autofiori A6 Torino-Savona, dopo il crollo del viadotto di domenica, ma non bisogna abbassare l’attenzione sul resto della viabilità del territorio savonese, profondamente flagellato dal maltempo". Così la deputata savonese della Lega Sara Foscolo.

"I danni e i disagi hanno coinvolto anche l’Aurelia, con una frana in località Caprazoppa, a Finale Ligure, rendendo di fatto obbligatorio il transito sullAutofiori da e per Pietra Ligure. Per alleggerire i disagi e i conseguenti costi per i savonesi che ogni giorno devono percorrere obbligatoriamente l’Autostrada dei Fiori, in assenza di un’adeguata alternativa su viabilità ordinaria, ho richiesto formalmente alla società concessionaria la sospensione dei pedaggi, almeno per la tratta interessata dallo smottamento della Caprazoppa” ha infine concluso l'onorevole Foscolo.

Dello stesso avviso anche il deputato della Lega Flavio Di Muro, primo firmatario dell’ordine del giorno, approvato alla Camera: “Con l’approvazione dell’ordine del giorno che ho presentato al Dl Sisma, si impegna il governo a non fare pagare i pedaggi autostradali in periodi di stato di emergenza, causato da terremoti. In questi giorni, il maltempo ha colpito duramente il nostro Paese e in particolare regioni, come la Liguria e il Piemonte, che hanno visto drasticamente compromessa la viabilità ordinaria, con conseguenti disagi sulla popolazione. È pertanto tornato, di stringente attualità, il dibattito sulla necessità, già emersa con forza durante la discussione del Dl Genova post crollo del Morandi, di rendere gratuiti i pedaggi autostradali in caso di calamità, sia per cause naturali come i terremoti o le alluvioni sia per cause che dipendono dall’uomo. L’ordine del giorno al Dl Sisma speriamo rappresenti un passo avanti anche per ricomprendere, quanto prima, le emergenze causate da nubifragi e altri fenomeni atmosferici, come quelli che si sono verificati in questi giorni in Liguria”.