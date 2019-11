Cisano sul Neva, successo per la presentazione de “Il mediano di Mauthausen”

Pubblico numeroso, attento e partecipe. Il “debutto” dell’ associazione culturale ViviAMOCisano, che si è fatta conoscere a cittadini e nuovi amici, è stato un piacevole successo. Ieri sera è andata in scena a Cisano sul Neva - in una Sala Gollo allestita per l' occasione con particolare cura da composizioni floreali e strumentazione multimediale - la presentazione del libro “Il mediano di Mathausen” (F. Veltri Diarkos Edizioni).

Nei prossimi mesi il testo, che coniuga calcio e storia in un connubio coinvolgente e caratterizzato da uno stile agile e di facile lettura - prestandosi così alla riflessione giovanile su un passato tragico quale la dittatura e la Seconda Guerra Mondiale - sarà anche oggetto di un ciclo di lezioni con gli studenti in diverse nelle scuole del Piemonte.

“Siamo molto soddisfatti per la riuscita della serata" - commenta il presidente Alic Damir - " ViviAMOCisano ha come obiettivo quello di coinvolgere i cittadini ed amici in incontri, mostre ed appuntamenti vari per rendere il nostro paese sempre più allettante, attraente ed interessante anche dal punto di vista culturale. Fare rete e collaborare con le associazioni ed i comitati già presenti sul territorio lo riteniamo giusto e non può far che bene a Cisano, lasciando fuori la politica e lavorando con buon senso”.