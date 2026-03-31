Albenga, conferenza su Giuseppe Aonzo: ricordati gli eroi della Prima Guerra Mondiale

Il giorno 30 marzo, il Circolo FdI “Giuseppina Ghersi” di Albenga ha ospitato la prima conferenza a livello regionale organizzata dal Dipartimento Difesa di Fratelli d’Italia.



L’incontro, dal titolo “Uomini ed Eroi: il GM MOVM Giuseppe Aonzo”, è stato dedicato all’eroe savonese, comandante del MAS 21, che insieme al comandante Rizzo partecipò all’Impresa di Premuda del 10 giugno 1918, evento che segnò l’inizio della fine della Prima Guerra Mondiale.



"Si tratta del primo appuntamento di una serie di conferenze volte a ricordare gli Eroi che hanno contribuito a rendere grande l’Italia. L’incontro ha registrato un notevole interesse e una significativa partecipazione di pubblico", spiegano gli organizzatori.



Sono intervenuti, oltre a Giuseppe Grillo, nipote della Medaglia d’Oro e relatore dell’evento: l’On. Paola Chiesa, capogruppo alla Camera nella Commissione Difesa; l’On. Matteo Rosso, Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia; il Sen. Gianni Berrino, Vice Coordinatore Regionale FdI; la Senatrice Paola Ambrogio, commissaria provinciale di Savona; Stefano Balleari, Presidente del Consiglio Regionale; e Rocco Invernizzi, capogruppo FdI in Consiglio regionale. Fabio Canesi, Responsabile Regionale del Dipartimento Difesa e organizzatore dell’evento, ha ringraziato tutti per la grande partecipazione.