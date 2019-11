Il caffé più buono e gli articoli da regalo più belli nel magico mondo di "100% Arabica" a Borghetto Santo Spirito

Si avvicina il Natale, ed è bello scegliere con cura i regali da fare a chi amiamo. Ma è ancora più bello poterlo fare acquistandoli in un luogo caldo e accogliente, che sappia unire tutto il fascino delle botteghe di una volta con i migliori prodotti attuali.

Questo posto esiste, e noi lo abbiamo trovato a Borghetto Santo Spirito. Si chiama 100% Arabica ed è un posto facilissimo da raggiungere: appena terminate le curve del Capo di Santo Spirito, sulla via Aurelia all’inizio del paese (quel tratto prende il nome di corso Vittorio Veneto) arrivando da Ceriale. La sua posizione strategica ha già saputo conquistare una affezionata clientela dalle vicine Albenga, Ceriale e Loano e dall’entroterra. Inoltre un parcheggio privato davanti all’ingresso agevola i clienti nelle operazioni di carico della spesa.

Tutto ciò è frutto dell’impegno e della passione di Emanuela Moroni che, nonostante sia giovanissima, ha già acquisito una grande esperienza nel settore del caffè, del tè, delle tisane, con tanto di corsi specifici, e da poco meno di un paio d’anni a questa parte ha deciso di mettere a frutto le conoscenze maturate nel suo lavoro aprendo un’attività tutta sua.

Abbiamo trascorso una mattinata da 100% Arabica e siamo rimasti letteralmente incantati nel vedere l’idilliaco rapporto tra la dolcissima Emanuela e i clienti, che non si limitano a prendere un prodotto dallo scaffale e andarsene, ma chiedono e trovano tanti utili consigli e suggerimenti sulla scelta dei gusti, dai più delicati ai più intensi, sulla manutenzione delle macchine del caffè, su come fare a un regalo a una persona cara e tanto altro.

Ci racconta Emanuela: “Sono partita con questa avventura a giugno del 2018, avendo ben chiaro in mente che cosa volevo. Non mi interessava una semplice rivendita di capsule per macchine del caffè, puntavo a molto di più. Da noi si possono trovare i prodotti più tecnici, come gli impianti di decalcificazione, ma anche articoli da regalo originali, come portacapsule, mug, servizi di tazze, confezioni artigianali, fino a tutto ciò che soddisfa il palato: zuccheri, infusi, tisane...”

Partiamo dal caffè, un prodotto che in Italia è un vero e proprio culto: “Teniamo le marche più amate, quelle di maggiore qualità, come due linee diverse di Illy, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, Lavazza a Modo mio, ma diamo anche ampio spazio alle torrefazioni locali, come Minuto e Covim, e per chi tiene un occhio puntato al rapporto qualità/prezzo abbiamo capsule compatibili prodotte a Napoli e in Sicilia che garantiscono convenienza senza rinunciare al gusto. Per scoprire il vostro “sapore del cuore” sono disponibili anche degustazioni gratuite.

Inoltre, per chi fa un consumo elevato di caffè, come ristoranti, B&B, o anche solo famiglie molto numerose, con Covim offriamo un pacchetto completo estremamente conveniente: garantendo un consumo fisso minimo mensile di cialde, diamo la macchina in comodato d’uso, la consegna a domicilio e l’assistenza tecnica”.

Non solo caffè, dicevamo: e qui, se volete conoscere la completa vastità della scelta vi conviene affidarvi ai suggerimenti di Emanuela. Noi ci limiteremo a citare qualche articolo sfizioso, come gli oltre 40 solubili diversi di DolceVita (nocciola, pistacchio, sambuca, caramello, vaniglia…), il cioccolato di marche di qualità come Baratti Milano e Steiner, i bastoncini di cristalli di zucchero che, mescolando il caffè, si sciolgono al suo interno, le linee di zuccheri in zollette con scritte natalizie, la tazzina “pasticcina” in pastafrolla glassata di cioccolato al suo interno, che a contatto con il caffè caldo si scioglie sprigionando un’odissea di sapori (e naturalmente, una volta sorseggiato il caffè, si può mangiare la tazza), i cucchiaini in pastafrolla… Come dicevamo l’elenco è quasi infinito. E poi c’è un oggetto affascinante, che ha qualcosa di magico, e che si pone a metà strada tra la degustazione di qualità e l’articolo da regalo originale: è un “bozzolo” cucito a mano da artigiani orientali con foglie di tè, che una volta messo in una grande brocca trasparente a contatto con l’acqua calda “sboccia” aprendosi come un fiore: un’eccellente bevanda da gustare ma anche uno spettacolo per la vista.

E a proposito di articoli da regalo: solo da 100% Arabica trovate delle deliziose scatolette in legno realizzate e decorate a mano, una proposta per questo Natale 2019: si chiamano “Lo Scrigno dei desideri”, contengono al loro interno sei vasetti in vetro con delle selezioni di tè e tisane “tematiche” (i gusti dell’Estremo Oriente, quelli dell’Africa, quelli dell’India e così via), un filtrino cuoci-tè in metallo e una pergamena, diversa in ogni confezione e legata al tipo di qualità contenute, con storie e leggende del rito del tè nei vari luoghi del mondo.

Da 100% Arabica trovate anche il pregiato tè fresco miscelato a mano di Alveus di Amburgo, le bellissime linee in ceramica tutte made in Italy di Egan e Brandani, il vasto assortimento del marchio fiorentino La Via del Tè, con le belle teiere in ghisa e le ciotole in stile giapponese, e poi ancora un ricco assortimento di servizi completi da tè o da caffè, vassoi, montalatte, bollitori e tanto altro.

Infine, come dicevamo, 100% Arabica non è solo una attività di vendita, ma sta assumendo sempre più i contorni di un vero centro di aggregazione e di ritrovo. Alla fine di novembre “L’Angolo dell’Artista” presente nel negozio ha ospitato una dimostrazione di prodotti di bellezza e creme corpo a cura di Yves Rocher, sorseggiando qualcosa di caldo accompagnato da biscottini e dolcetti; successivamente è stata la volta dell’artista Barbara Cappelletti e i suoi articoli in lana e cachemere decorati a mano; inoltre i barattoli in gesso plasmati a mano da Barbara potete trovarli in negozio tutto l’anno come originale e particolarissimo articolo da regalo. A partire da dicembre, il 1° martedì del mese, saranno annunciati di volta in volta tanti appuntamenti: presentazioni di artisti e di scrittori, appuntamenti legati alla musica, alla cultura, al benessere.

Insomma, 100% Arabica è un posto meraviglioso e tutto da scoprire. Visitatelo e lasciatevi sorprendere. Ne uscirete entusiasti.

100% Arabica: Corso Vittorio Veneto, 48/R - Borghetto S.Spirito – tel. 0182973072 - Cell. 3926378230 - info@caffesavona.it – www.caffesavona.it