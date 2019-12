Calice Ligure, valori dell'acqua non conformi nella zona di Eze. Il sindaco Comi: "Già in atto le necessarie misure correttive"

Valori dell'acqua non conformi nella zona di Eze, frazione di Calice Ligure. Lo comunica con un post su Facebook il sindaco Alessandro Comi:

"Attenzione - comunica il primo cittadino calicese - il Consorzio ha segnalato che a seguito delle copiose piogge degli ultimi giorni i valori dell'acqua nella zona di Eze risultano non conformi. Lo stesso Consorzio ha già messo in atto le necessarie misure correttive ed è possibile che nelle prossime ore nella zona alta di Eze l'acqua senta di cloro. Domani mattina la locale squadra di protezione civile in accordo con l'amministrazione comunale e lo stesso Consorzio provvederà alla sistemazione in due punti della contrada di Eze di due contenitori di acqua potabile a disposizione dei residenti. Si raccomanda di utilizzare l'acqua proveniente dalla rete idrica per scopi alimentari solo previa bollitura. Ci auguriamo che gli interventi in atto possano essere efficaci in breve tempo e limitare quindi il disagio per i residenti. Grazie per l'attenzione e la condivisione di questo avviso".