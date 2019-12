Maltempo, Foscolo e Ripamonti (Lega): "Bene sconti pedaggi Autofiori: ora massimo impegno per ridurre disagi a cittadini colpiti da maltempo"

Nota congiunta della deputata Sara Foscolo e del senatore Paolo Ripamonti, parlamentari della Lega della provincia di Savona:

“Esprimiamo soddisfazione per la notizia dello sconto del 50% sui pedaggi nel tratto della A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure, reso noto oggi da Autofiori. Ringraziamo la società concessionaria per aver tempestivamente risposto alla nostra formale richiesta, accogliendo, almeno parzialmente, la nostra istanza. Nei giorni scorsi avevamo scritto alla società per chiedere la sospensione dei costi di pedaggio sulla tratta Finale Ligure-Pietra Ligure, visto il perdurare di una situazione di criticità sulla viabilità ordinaria, dovuta alla chiusura dell’Aurelia in località Caprazoppa. La riduzione dei pedaggi è una piccola buona notizia per gli abitanti della provincia di Savona, che pertanto accogliamo positivamente. C’è ancora molto da fare e non bisogna abbassare la guardia: massimo impegno per ridurre i disagi ai cittadini dei territori colpiti dal maltempo. La Liguria si deve rialzare, e deve farlo presto”.