Una bella gatta tigrata salvata da Enpa Savona in corso Ricci: si cerca il proprietario

Appello di Enpa Savona: Chi ha (forse) smarrito questa bella gatta tigrata ?

I suoi miagolii, provenienti da un condotto di scarico dell’aria di un edificio di corso Ricci a Savona, vicino al centro commerciale Il Gabbiano, sono stati uditi da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme; è stata recuperata, è molto socievole e mansueta, ed è ora affidata alle cure dei volontari della Protezione Animali.

L’eventuale proprietario la potrà vedere presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; per info: 019 824735.