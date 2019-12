TARI: il Comune di Alassio fa il punto di un iter in evoluzione

La questione Tari è sicuramente spinosa, sia per chi si è visto recapitare le nuove "bollette", sia per chi è chiamato a gestirla. Il Comune di Alassio fa il punto della situazione.

"Aumentare la pressione fiscale - il commento dell'Assessore al Bilancio Patrizia Mordente - non piace a nessuno. Parlo da tecnico e purtroppo, come è stato ben spiegato dal prof. Ferrari lo scorso anno, il Comune di Alassio è stato chiamato ad un adeguamento di coefficienti imposto dalla normativa nazionale, con le conseguenze che tutti conosciamo".

"Quello che stiamo facendo - prosegue Mordente - come peraltro abbiamo già avuto modo di ribadire alle stesse Associazioni di Categoria, è mettere insieme tutte le istanze delle associazioni di categoria per trasmetterle al Prof. Ferrari perchè proceda ad una più puntuale identificazione delle utenze sulla base di specifiche caratteristiche ed esigenze. Al momento, però, non è possibile essere più chiari perchè molto dipenderà anche dal nuovo progetto di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in fase di definizione con la nostra partecipata Sat. Sarà sulla base di quello, dei costi che implicherà, che si potrà dire qualcosa di più preciso".

"Al momento - spiega l'Assessore all'Ambiente Giacomo Battaglia - Sat sta adottando le stesse modalità dell'uscente Alassio Ambiente, a costi peraltro inferiori rispetto alla scorsa gestione. Abbiamo avuto diversi incontri per valutare progetti e costi e confidiamo entro breve di poter chiudere la partita".