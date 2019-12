A Spotorno conferenza del professor Giorgio Amico "I Liguri, antico popolo tra Alpi e Mediterraneo"

La conferenza del prof. Giorgio Amico. “I Liguri, antico popolo tra Alpi e Mediterraneo” indetta dal Circolo Socio Culturale Pontorno ODV di Spotorno con il patrocinio del Comune di Spotorno, prevista per il giorno 23 novembre 2019 e rinviata a causa maltempo, si terrà sabato 7 dicembre 2019 alla Sala Palace via Aurelia 121 Spotorno alle ore 16,00.

I liguri sono ritenuti dagli studiosi la più antica popolazione di cui si conosca l’esistenza sul suolo italico e sulle terre dell’Europa occidentale: i ritrovamenti dei Balzi Rossi e delle Grotte del Finalese (Arene Candide e Pollera) testimoniano tale antica origine. L’antico popolo dei liguri, fiero, combattente e geloso della propria libertà ci parla ancora oggi attraverso le iscrizioni rupestri, i manufatti in pietra residuali e i ritrovamenti archeologici ritrovati anche in tempi recenti nel vasto territorio in cui essi vissero.

Manufatti di rame, bronzo, oro, argento, vitrei, ceramici e di ambra, anche di squisita fattura, confermano che gli antichi liguri, buoni conoscitori dei metalli e abili commercianti, erano insediati in un vasto territorio dalle Alpi al Mediterraneo, e non solo lungo le coste dell’Alto Tirreno.

Il territorio dove secoli dopo verrà fondata Roma era già abitato da liguri? I Siculi cosi chiamati dal nome del loro condottiero Siculo, o Sikelòs, erano una popolazione ligure? DNA ligure si trova nel sangue degli abitanti campani del Sannio: perchè? I liguri furono a fianco di Annibale quando, alla guida dell’esercito cartaginese e con gli elefanti, nel 218 a.c., varcò le Alpi per affrontare l’esercito romano? A queste e ad altre domande, sulla base di documenti storici e di scritti greci e latini, il prof. Giorgio Amico darà risposta nel corso della conferenza che si terrà a Spotorno sabato 7 dicembre alle ore 16,00 alla Sala Convegni Palace di Via Aurelia,121 Ingresso libero. Seguirà aperitivo.