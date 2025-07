Savona, lezione di arti marinare ai bambini del centro ricreativo Essiamonoi

Prosegue il percorso educativo dedicato ai più piccoli, avviato la scorsa settimana con l’attività di raccolta dei rifiuti sull’arenile dello Scaletto dei Pescatori. Nella giornata di ieri, i bambini sono stati protagonisti di un nuovo momento formativo: una lezione di nodi marinareschi presso il centro ricreativo e di aggregazione Essiamonoi, a Savona.

Circa sessanta partecipanti hanno preso parte all’iniziativa, accompagnati dalle insegnanti e guidati con entusiasmo dai volontari del Gruppo Arti Marinare di Assonautica, che hanno illustrato i principali nodi utilizzati nella tradizione nautica. A rendere ancora più coinvolgente l’incontro, una sorpresa finale che ha suscitato grande curiosità: l’esposizione delle vere mascelle di uno squalo e di un barracuda.

Prima di salutare il gruppo, è stato presentato un corso introduttivo alla pesca sportiva, che si terrà prossimamente presso la sede di Assonautica e prevede anche un’uscita in mare con prova pratica a bordo.

Assonautica esprime la propria gratitudine a Gianni Bennati, presidente dell’Associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”, per il prezioso supporto organizzativo, e alle insegnanti per l’accoglienza e la partecipazione. Un ringraziamento speciale va al Gruppo Arti Marinare per la passione e la disponibilità dimostrate. A tutti i piccoli allievi, l’augurio sincero di buon vento!