“Stavolta mia moglie mi manda a Funk” in tour per Bastapoco Odv: il 24 luglio a Finalpia

Torna la musica e l’impegno sociale della band “Stavolta mia moglie mi manda a Funk” (Smaf), protagonista di un tour estivo che unisce ritmo e solidarietà. Il primo appuntamento è fissato per questa sera (24 luglio) alle 21 in piazza Abbazia a Finale Ligure, ma il calendario prevede sette date in totale in altrettante località del Ponente savonese.

«Siamo felici di tornare nelle piazze con un progetto musicale che ha sempre avuto una missione sociale – racconta Marco Ghini, voce del gruppo e fondatore della band nonché di Bastapoco Odv –. In ogni concerto ripercorreremo i brani dei cinque dischi che abbiamo inciso dal 2010 a oggi. Il nostro spettacolo è stato completamente rinnovato per il tour 2025: include anche parecchie cover nuove e molto famose, canzoni che il pubblico può riconoscere, cantare e vivere con noi. E con ogni tappa, porteremo anche il banchetto informativo di Bastapoco per chi vorrà conoscere meglio l’attività o contribuire con una donazione».

La band nasce nel 2010 come progetto musicale indipendente con una forte identità funk, soul e rhythm & blues. Da subito si distingue per uno stile ironico e coinvolgente, capace di unire qualità musicale e spirito goliardico. Il nome curioso del gruppo – “Stavolta mia moglie mi manda a Funk” – è già un manifesto del loro approccio ironico alla musica e alla vita.

La formazione è imponente e affiatata: Marco Ghini alla voce, Andrea Balestrieri alla batteria, Max Maloberti alle tastiere, Fabio Zunino al basso, Rossano Giallombardo alla chitarra, Nico Lo Bello alla tromba e Raffaele Esposto al sax.

Le altre date: 4 agosto a Borghetto S.S., 6 agosto a Diano Marina, 9 agosto ad Alassio, 12 agosto a Laigueglia, 13 agosto ad Albenga, 19 agosto ad Andora.

Bastapoco opera da anni sul territorio ligure offrendo supporto concreto ai malati oncologici e alle loro famiglie, attraverso servizi gratuiti domiciliari, trasporti per le cure, assistenza psicologica e promozione del benessere. Una realtà radicata e riconosciuta, che continua a crescere anche grazie al sostegno del pubblico.