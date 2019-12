“Cittadini si nasce”, diventa regionale l’intesa: unico click per l’atto di nascita, la tessera sanitaria e la scelta del pediatra

Intesa rinnovata tra le istituzioni del territorio grazie al nuovo Protocollo d’intesa firmato da Agenzia delle entrate, Regione Liguria, Anci Liguria, Federsanità Anci Liguria e Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri della Liguria.



Il progetto “Cittadini si nasce”, già consolidato negli ospedali genovesi, viene esteso a tutto il territorio regionale garantendo ai genitori la possibilità di avere subito la dichiarazione di nascita in qualsiasi ospedale ligure subito dopo la nascita del figlio, e conseguente rilascio del codice fiscale in poco tempo; l’atto di nascita attiverà automaticamente gli adempimenti in modalità telematica evitando code negli uffici competenti e permettendo così anche la tempestiva scelta del pediatra. Nel dettaglio, grazie all’interconnessione tra le banche dati dei diversi enti e all’utilizzo delle Pec per la trasmissione della documentazione, la ricezione della dichiarazione di nascita negli ospedali consentirà la registrazione tempestiva all'anagrafe, l'assegnazione del codice fiscale e l’iscrizione al servizio sanitario del neonato; a questo punto sarà possibile la scelta del pediatra direttamente in ospedale o, in alternativa, nelle sedi del proprio distretto sanitario.



"L'Agenzia delle entrate – dice la direttrice regionale Maria Pia Protano – s’è fatta promotrice di questo nuovo Protocollo rinnovando ed ampliando l’intesa già consolidata tra soggetti che agiscono in sinergia sul territorio per migliorare un servizio di utilità pubblica. L’Agenzia, da sempre impegnata nel consolidamento di proficue collaborazioni con i partner istituzionali, esprime soddisfazione per la qualità dell’accordo raggiunto che ha reso questo progetto una pratica innovativa conoscibile e replicabile anche su base nazionale”.



“Oggi manteniamo l’impegno che ci eravamo assunti – spiega la vicepresidente e assessora regionale alla Sanità Sonia Viale – quando, con l’avvio del progetto in via sperimentale nell’area metropolitana genovese, avevamo promesso di lavorare per estendere questa opportunità a tutto il territorio ligure. Oggi rendiamo omogeneo questo servizio da ponente a levante mettendolo a disposizione di tutti i neo genitori che hanno un figlio in Liguria: mamma e papà non dovranno più doversi spostare da un ufficio all’altro, ma potranno ottenere il codice fiscale del loro bimbo e scegliere il pediatra direttamente in ospedale. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato attivamente per estendere questo progetto mettendo la persona e la famiglia al centro dell’attenzione”.



“Prosegue il percorso d’integrazione socio-sanitaria – aggiunge il presidente di Federsanità Anci Liguria e direttore generale dell’Asl3 di Genova Luigi Carlo Bottaro – per agevolare il cittadino sul territorio, un percorso che oggi viene esteso a tutta la regione; è un importante esempio di collaborazione e condivisione dei percorsi burocratici tra istituzioni ed enti finalizzato ad agevolare la vita delle persone rendendo più semplice l’entrata nella società del nuovo nato”.



“Si tratta di un servizio integrato innovativo – afferma il presidente di Anci Liguria e sindaco di Genova Marco Bucci – che rappresenta la capacità dei diversi enti coinvolti di fare sistema con l’unico obiettivo di semplificare la burocrazia e la vita dei cittadini; il Comune di Genova ha aderito per primo all’intesa ed oggi estendiamo questa possibilità a tutto il territorio ligure, convinti che recherà benefici alle comunità locali”.



“Ricordo con piacere – conclude il segretario provinciale e vicepresidente regionale dell’ordine dei medici e degli odontoiatri Federico Pinacci – lo svilupparsi di questo percorso, nell’ottica della semplificazione, che ha visto le istituzioni coordinarsi e fornire un servizio al cittadino; ringrazio tutti gli attori di questa vicenda a vario titolo coinvolti”.