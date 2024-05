A causa della grave situazione che si è venuta a creare in Liguria con l'arresto del Governatore Toti, attualmente agli arresti domiciliari, il Presidente Giuseppe Conte ha annullato la visita prevista per domani a Sanremo e ad Albisola Superiore, dove avrebbe dovuto sostenere la Candidata Sindaco Stefania Scarone della lista “uniti per Albisola”

Il Presidente Conte sarà a Genova e presenzierà alla manifestazione dei comitati liguri.