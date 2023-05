Nervo (Noi per Ceriale) punta sull'outdoor: "Riqualificazione ambientale e tutela delle risorse naturali"

Il programma della lista “Noi per Ceriale” prevede interventi importanti su tutto il fronte della tutela ambientale, con immediate ricadute favorevoli sul turismo outdoor, come ad esempio quello collegato al trekking ed alla mountain bike, specialmente durante il periodo invernale.

"Ceriale, come del resto hanno già fatto con ottimi risultati alcuni comuni limitrofi, deve potenziare questo settore turistico, e non deve restare indietro, perché ha siti di incredibile bellezza che necessitano solo di essere resi più fruibili e meglio conosciuti", spiega il candidato sindaco Piercarlo Nervo.

"E’ necessario innanzi tutto: 1) tutelare i siti turistici di interesse ambientale, come la Valle Ibà, il Rio Torsero e la strada panoramica; 2) realizzare un sistema antincendio boschivo composto di vasche e tubazioni poste in posizioni strategiche che, in caso di incendio, consentirebbero di intervenire con velocità e prontezza evitando così danni ingenti che vanificherebbero gli investimenti". "Lo stesso sistema antincendio, se collegato all’acquedotto irriguo, potrà avere anche la funzione di riserva di acqua per l’agricoltura in caso di siccità. Questi progetti infatti sono realizzabili da subito, in quanto abbiamo già verificato la loro fattibilità sia dal punto di vista tecnico che economico, dato che, grazie ad un bando nazionale, sono a disposizione fondi per 2,5 milioni di euro", prosegue.

"La tutela, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, oltre ad essere i valori cardine di una green economy, sono basi fondamentali per il turismo outdoor. Si potrà a questo punto ripristinare ed ampliare la rete dei sentieri e renderli disponibili per attività come il trekking e la mountain bike, che sono un traino importante per il turismo invernale, estremamente necessario all’economia del nostro paese".

"A questo proposito abbiamo già verificato progetti di cooperazione con le amministrazioni e le organizzazioni dei paesi limitrofi, dove queste attività sono molto sviluppate, affinché la nostra rete di sentieri possa da subito essere integrata con la loro. Tutto questo si può realizzare in tempi veramente brevi e ci consentirebbe una visibilità a livello internazionale".