Le farmacie comunali di Albenga aderiscono alla campagna natalizia dell'Associazione italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS

Fino a questa sera, lunedì 9 dicembre, e poi ancora mercoledì 18, l'Associazione italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS saranno ospiti delle farmacie comunali di Albenga (Via Don Isola e Via Milite Ignoto) per promuovere la loro campagna natalizia.

I volontari chiederanno un'offerta libera per finanziare la Ricerca Scientifica ed offrendo in cambio piccoli gadget.

L'Associazione italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS è un'organizzazione nata nel 1993 per volontà di alcuni genitori di bambini malati e medici e ricercatori del Gaslini, allo scopo di sostenere la ricerca scientifica per trovare una cura definitiva contro il Neuroblastoma. Questo tumore infantile, infatti, nelle sue forme piùr aggressive è ancora incurabile in oltre il 60% dei casi ed è una delle prime cause di morte dei bambini da 0 a 5 anni.

In questi 25 anni l’Associazione ha erogato più di 20 milioni di euro alla ricerca.