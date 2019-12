Savona, proseguono i lavori per l'installazione del semaforo intelligente in via Gramsci

Mancano 4 giorni all'arrivo di Costa Smeralda a Savona e da circa una settimana sono iniziati i lavori per l'installazione del semaforo intelligente in via Gramsci a Savona di fronte al ponte mobile della Darsena.

38mila euro la cifra stanziata da Costa Crociere su intesa con il comune di Savona, per un intervento che diventerebbe particolarmente utile sia per ridurre l'imponente flusso di crocieristi in entrata ed uscita dai terminal Palacrociere, che da anni porta importanti disagi alla circolazione stradale nella zona della Torretta, sia per diminuire il rischio di incidente stradali, non ultimo l'investimento di lunedì scorso dove un pedone è stato colpito da uno scooter e trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo.

Una soluzione che si aggiunge a quella legata al sottopasso della Torretta che, grazie ad un progetto dell'amministrazione comunale e dell'Autorità di Sistema (finanziato con il fondo strategico della Regione con 150mila euro) vedrà realizzato un percorso turistico pedonale che permetterà ai crocieristi di raggiungere via Paleocapa "spuntando" nella piazzetta interna all’edificio di Assonautica sfruttando il sottopasso già esistente.

Un progetto che però non convince il capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Manuel Meles: "Il percorso “studiato” sposta semplicemente il tappo poco più in là e quindi non risolve il problema di mobilità, ma la cosa curiosa è che porta le persone praticamente all’interno del distributore di carburanti, con buona pace per la sicurezza dei pedoni".

Il traffico così rischierebbe di fermarsi non più in via Gramsci ma nell'attraversamento pedonale di via Berlingieri e in salita Santa Lucia.