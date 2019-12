Allerta meteo rossa: le disposizioni del Comune di Quiliano

"Con riferimento all'allerta Rossa emanata per il giorno 20-12-2019, relativamente al dissesto presente lungo la strada comunale Quiliano-Roviasca tra loc. 'Quattro Strade' e loc. 'Vaccamorta' sulla base delle verifiche tecniche effettuate, si comunica che con Ordinanza Sindacale 59/2019 è disposto: divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 10.00 del giorno 20/12/2019 alle ore 6.00 del giorno 21/12/2019, lungo via Cavassuti nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Cerri e l'intersezione con Via Vaccamorta. Si specifica che previa verifica delle condizioni di sicurezza sarà consentito un transito opportunamente regolamentato in loco tra le ore 18.00 e le ore 21.00 del 20/12/2019".

Inoltre, ecco altre disposizioni emanate dal municipio quilianese a causa dello stato di allerta meteo (gialla dalle ore 21.00 del 19/12/2019 alle ore 7:59 del 20/12/2019, rossa dalle ore 8.00 alle ore 20:59 del 20/12/2019, arancione dalle ore 21.00 alle ore 23:59 del 20/12/2019):

- Scuole di ogni ordine e grado chiuse;

- Impianti sportivi pubblici/privati e biblioteche chiusi;

- Manifestazioni, eventi fieristici e mercato settimanale sospesi;

-Aree verdi, Parchi e Giardini Pubblici chiusi;

- Cimiteri chiusi;

- Via Tecci - chiusa.