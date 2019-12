Allerta meteo rossa: l'ordinanza del Comune di Savona

Ordinanza del Comune di Savona per allerta rossa ed arancione per piogge diffuse e temporali, relativamente ai bacini piccoli e medi liguri marittimi B, fra i quali è compreso il territorio comunale di savonese, con validità dalle ore 08:00 alle ore 20:59 del 20/12/2019 per allerta rossa e dalle ore 21:00 alle ore 23:59 del 20/12/2019 per allerta arancione.

Ordinata la chiusura dei plessi scolastici, degli impianti sportivi, oltre alla sospensione di tutte le manifestazioni in programma per la giornata del 20 dicembre. *In allegato il documento completo