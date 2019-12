Savona, i Babbi Natale in corsa anche per Pasqualino?

E’ un giovane gatto nero, vivace e giocoso, con una spalla devastata da un grave investimento di cui è stato vittima il mese scorso in una via del quartiere savonese di Legino (è già stato "prenotato" per l'adozione in una famiglia savonese); i volontari dell’Enpa lo hanno sottoposto a lunghe cure e ad un delicato intervento chirurgico presso una clinica veterinaria, che ha riservato all’associazione una parcella scontata ma comunque costosa per la complessità dell’operazione e dei medicinali necessari.