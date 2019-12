Borghetto, istituito senso unico alternato in via Po causa frana argine del torrente Varatella (FOTO)

"In seguito a un importante fronte franoso dell’argine interno del torrente Varatella che ha portato la sponda del fiume a lambire il ciglio stradale, è stata disposta la chiusura di una corsia (senso unico alternato) di via Po". Lo comunica in una nota il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

"La frana ha interessato un fronte di c.ca 160 mt di larghezza per 15/20 di profondità. Lo stesso tratto di argine era già stato oggetto di forte erosione e segnalato nelle apposite schede della Protezione Civile durante gli eventi calamitosi di novembre. Nel pomeriggio odierno ho contattato l’assessore regionale Giacomo Giampedrone per evidenziargli la gravità della situazione e chiedere rassicurazioni sulle coperture delle somme urgenze che abbiamo già stanziato (più di 130.000 €) per risolvere le emergenze principali come Rio Casazza e sponda Varatella lato via Volturno che per fortuna è stata rinforzata a tempo di record e ha impedito un’esondazione del torrente che sarebbe sicuramente avvenuta vista la piena di ieri".