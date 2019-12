Roccavignale, al via l'edizione 2019 del Presepe Vivente

Prima serata stasera del Presepe Vivente di Roccavignale, edizione 2019, organizzato dalla Pro Loco. L’appuntamento è a partire dalle 19,30 nel suggestivo borgo di frazione Strada. Si apriranno a quell’ora le tante taverne dove i visitatori potranno cenare a base di specialità locali. Quest’anno i volontari hanno preparato farinata, tire (i panini farciti di salsiccia che viene cotta insieme e dentro all’impasto del pane), focaccia, focaccia farcita, pizza, panini con salsiccia, fazzini, polenta (che si potrà scegliere condita con ragù, formaggi, porri e baccalà), pane fritto, ravioli, cotiche e fagioli, cortecce dolci, torte, cioccolata calda, vino brulé e le immancabili caldarroste.

Per acquistare il cibo nelle taverne, è necessario cambiare gli euro con i talenti, l’unica moneta accettata nel borgo. Il cambio si può fare all’ingresso dell’area del Presepe, rivolgendosi al banco degli usurai.

Nel borgo anche tanti momenti di animazione con la danzatrice del ventre Anbar, gli zampognari, gli sputafuoco e il fachiro Damnio Fulgor che camminerà sui vetri, gli attori della compagnia teatrale III Millennio di Cengio che daranno vita allo spettacolo del mercato degli schiavi e le allieve della scuola Atmosfera Danza di Cairo, con l’insegnante Gabriella Bracco.

Per chi arriva da fuori, non è necessario (né consigliato) raggiungere l’area del Presepe con l’auto propria. Meglio servirsi della navetta gratuita che per tutte e tre le serate del Presepe, dalle 19 a mezzanotte, farà la spola tra Roccavignale e Millesimo. Per chi arriva da Savona invece un’opzione allettante è quella di prendere il pullman gratuito nella serata del 23 dicembre: con partenza alle 20, rientro intorno alle 23,30. E’ obbligatoria la prenotazione presso l’agenzia Verdazzurro di via Luigi Corsi 019.821360.

La Sacra Rappresentazione inizierà alle 21,30. Questi i personaggi e gli interpreti del Presepe:

Lettori: Loredana Fracchia, architetto, e Marisa Facelli, catechista

Madonna: Elisa Bracco, studentessa dell’Alberghiero di Mondovì

San Giuseppe: Andrea Briano, elettricista

Gesù Bambino: (serata del 22 dicembre) Matilde Boglio, Samuele Gallo, Matthias Roberto Tirano; (serata del 23 dicembre) Elide Bertone e Martino Ferraro; (serata del 24 dicembre) Giulia Cagnasso e Tommaso Sevega.

Arcangelo: Sofia Strazzarino, studentessa

Profeta: Giorgio Zinola, ex presidente della Pro Loco

Angelo del Sogno: Gaia Strazzarino

Elisabetta: Francesca Piana

I Magi: Gaspare Mirco Fracchia, tipografo; Baldassarre Andrea Mantega, camionista; Melchiorre Ricardo Cardenas , studente.

Oste di Cesarea: Gianni Fracchia

Gelindo: Giampietro Rubino

Alinda (moglie di Gelindo): Anna Rizzo

Narciso (figlio di Gelindo): Francesco Facelli

Erode: Mario Bracco, presidente della Pro Loco di Roccavignale che organizza il Presepe, padre di Elisa Bracco che interpreta Maria

Erodiade: Alessandra Arnello. Quest’ultima, dipendente di una cooperativa, accompagna i bambini a scuola sullo scuolabus, tiene aperta la biblioteca di Roccavignale e, nella vita reale è la moglie di Mario Bracco che interpreta Erode e la mamma di Elisa Bracco che interpreta Maria

Angelo dei Pastori: Giulia Michelotti, studentessa

Angelo della Consolazione: Annalisa Molinari

Venditore di schiavi: Gianni Cepollini, attore nella compagnia teatrale III Millennio di Cengio e tenore nel Coro Lirico Monteverdi di Cosseria

Centurione: Massimo Bagnasco

Popolana: Maria Sara Muru, volontaria della Croce Rossa di Millesimo

Dame del censimento: Claudia Fracchia ed Edda Giacosa, pensionata

Ancelle di Erodiade: Greta Bracco, Virginia Carretto, Alessia Cascio, Cecilia Chiarlone, Valentina De Filippi e Claudia Pizzorno, tutte studentesse

Usurai: Giuliana Bracco, Maria Nolasco, Marcella Rossotti (anche lei catechista) e Katia Zinola (responsabile profilo Instagram)

Tra i figuranti ci saranno anche gli studenti del Liceo Calasanzio di Carcare che daranno vita a una nuova scena, quella di Gelindo, il primo pastore che arrivò alla capanna di Gesù, interpretato da Giampiero Rubino. Uno dei fondatori del Presepe. La nuova scena verrà recitata in dialetto e sarà inserita nella narrazione subito dopo il rifiuto dell’oste.