Cairo, la Consulta giovanile porta i doni di Natale ai bambini del "Gaslini" di Genova (FOTO)

Babbo Natale passa due volte. Dopo i giocattoli consegnati al reparto Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona, la Consulta giovanile di Cairo Montenotte si è ripetuta.

"Ve lo avevamo promesso e oggi abbiamo messo un altro piccolo mattoncino di solidarietà grazie anche all'aiuto dei cittadini - spiegano dalla Consulta giovanile - Nella giornata odierna, abbiamo consegnato tantissimi giochi, che tanti di voi ci hanno donato, a tanti piccoli bambini dell'Ospedale Gaslini di Genova".

Si tratta di una parte dei giochi raccolti lo scorso 30 novembre in piazza della Vittoria.

"Descrivere le emozioni che abbiamo provato è davvero difficile, ma possiamo assicurarvi che il sorriso di tutti i bambini che abbiamo incontrato oggi resterà per sempre con noi" proseguono .

"Ringraziamo, in particolare, il dottor Castagnola per la collaborazione fondamentale nell'organizzare la giornata e tutto il personale, davvero straordinario e encomiabile del Padiglione 20 ("Ospedale di Giorno") del nosocomio. Grazie anche al dottor Petralia, direttore generale della struttura. Ringraziamo anche Cairo Rent per averci gratuitamente messo a disposizione il mezzo con cui abbiamo portato tantissimi giocattoli in dono - concludono dalla Consulta - Buon Natale a tutti e seguiteci nelle prossime iniziative".

Alla consegna dei giochi hanno preso parte Nicolò Zunino, Filippo Robaldo e Chiara Sciampagna (Consulta giovanile), il consigliere regionale Paolo Ardenti, Vanni Oddera e i ragazzi della pet therapy.