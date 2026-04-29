Chiede di vedere il mare per l'ultima volta, la Croce Bianca di Savona realizza il suo desiderio

Aveva come ultimo desiderio vedere il mare e la Croce Bianca di Savona ha risposto con entusiasmo accompagnandola. Una giovane paziente 40enne dell'Hospice Rossello, ha potuto così vedere il litorale savonese.

I militi della pubblica assistenza savonese l'hanno portata in ambulanza e al Prolungamento hanno fatto scendere la barella accompagnandola insieme al marito nella spiaggia sottostante a Piazzale Eroe dei due Mondi.

"Una richiesta di intervento è pervenuta dall'Hospice Rossello per una paziente di 40 anni la quale ha espresso il desiderio di vedere per l’ultima volta il suo mare.

In realtà questa mattina (lunedì scorso, ndr) non erano molti i militi a disposizione ma questa Croce prende molto sul serio l’assistenza per cui una mobile è andata a prelevarla unitamente ad un medico e l’hanno trasportata al prolungamento - ha spiegato un milite - Viene il magone a pensare a questo fatto ma questo è solo uno dei tanti episodi che si verificano quotidianamente, forse il più brutto ma anche il più bello".

Ad assistere anche una signora che in quel pomeriggio era sul lungomare.

"Ieri mattina, sono passata per caso sul Prolungamento, e ho potuto vedere questo momento così intimo e toccante, c'era un silenzioso rispetto che aleggiava su tutta la piazza Garibaldi, il mare era di una bellezza infinita, spero abbia alleviato, anche solo per un attimo, le sofferenze di questa persona. I ragazzi della Croce erano silenziosi e rispettosi del momento, bravi bravissimi. Mi è piaciuto molto anche il modo in cui erano assorti nei pensieri, senza usare cellulari o parlare tra loro, sono questi i nostri giovani" ha scritto sui social.