 / Solidarietà

Solidarietà | 29 aprile 2026, 09:16

Varazze, i bagni marini donano un defibrillatore: posizionato sul lungomare

È stato posizionato vicino al Monumento ai Caduti del Mare

È stato consegnato lunedì scorso dall'Associazione Bagni Marini di Varazze un nuovo defibrillatore.

Il dispositivo salvavita è stato posizionato sul lungomare nei pressi del Monumento ai Caduti del Mare.

"Un momento importante, ma soprattutto un altro passo concreto dentro un percorso più ampio - dice il Sindaco Luigi Pierfederici - Questo intervento rientra nel progetto 'Varazze Sicura', un lavoro che stiamo portando avanti insieme alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Varazze - ODV e a tutto l'associazionismo locale".

"Un progetto che nasce da un’idea semplice ma fondamentale, la sicurezza è una responsabilità condivisa - continua il primo cittadino varazzino -

Comune, volontari, realtà del territorio e operatori lavorano insieme per costruire una rete capillare di strumenti salvavita, formazione e presenza sul territorio".

"La donazione dell’Associazione Bagni Marini Varazze è un esempio concreto di questa collaborazione: quando pubblico e privato si uniscono, si ottengono risultati veri, utili, immediati - conclude -

Continuiamo su questa strada, perché una città è davvero sicura quando sa fare squadra".

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium