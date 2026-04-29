Varazze, i bagni marini donano un defibrillatore: posizionato sul lungomare

È stato consegnato lunedì scorso dall'Associazione Bagni Marini di Varazze un nuovo defibrillatore.
Il dispositivo salvavita è stato posizionato sul lungomare nei pressi del Monumento ai Caduti del Mare.
"Un momento importante, ma soprattutto un altro passo concreto dentro un percorso più ampio - dice il Sindaco Luigi Pierfederici - Questo intervento rientra nel progetto 'Varazze Sicura', un lavoro che stiamo portando avanti insieme alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Varazze - ODV e a tutto l'associazionismo locale".
"Un progetto che nasce da un’idea semplice ma fondamentale, la sicurezza è una responsabilità condivisa - continua il primo cittadino varazzino -
Comune, volontari, realtà del territorio e operatori lavorano insieme per costruire una rete capillare di strumenti salvavita, formazione e presenza sul territorio".
"La donazione dell’Associazione Bagni Marini Varazze è un esempio concreto di questa collaborazione: quando pubblico e privato si uniscono, si ottengono risultati veri, utili, immediati - conclude -
Continuiamo su questa strada, perché una città è davvero sicura quando sa fare squadra".