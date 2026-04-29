Cosseria, Primo Maggio con il "Merendino popolare": una giornata di comunità su lavoro, pace, salute e ambiente

Cosseria si prepara a vivere una giornata all’insegna della partecipazione e della socialità. Il 1° maggio, in località Bosi, accanto al campo sportivo, si terrà il “Merendino popolare”, iniziativa aperta a tutta la cittadinanza e organizzata con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco.

L’evento nasce con un obiettivo chiaro: rilanciare i temi del lavoro, della pace, della salute e della tutela dell’ambiente, mettendo insieme le associazioni della Val Bormida in un momento di incontro e condivisione.

La giornata inizierà alle 12 con il pranzo condiviso: ognuno porterà qualcosa da mangiare da mettere in comune, in uno spirito di convivialità e partecipazione collettiva. A seguire si alterneranno interventi delle diverse associazioni presenti, che porteranno contributi e riflessioni sui temi centrali della manifestazione.

Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio al teatro con quattro pièce del gruppo “Atti unici”, seguite da nuovi interventi delle associazioni. Alle 16.15 sarà la volta della musica d’autore con “I Saldiàrighi”, che proporranno un repertorio di cantautorato italiano.

La giornata proseguirà ancora con momenti di confronto e interventi, fino al gran finale delle 18 con il concerto dei “Local Heroes”, che proporranno un tributo ai Dire Straits.