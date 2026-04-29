Regione, questionario online per monitorare, prevenire e contrastare molestie e violenza nei luoghi di lavoro

Un questionario, rigorosamente anonimo, rivolto a tutti i cittadini liguri per monitorare, prevenire e contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. L’iniziativa è promossa da Regione Liguria attraverso l’Ufficio della Consigliera di Parità di Regione Liguria, Laura Amoretti, e si inserisce nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto su questi temi nel marzo 2019 e successivamente ampliato con nuovi partner. Grazie al lavoro congiunto di istituzioni e stakeholder, è stato elaborato uno strumento di rilevazione specifico per il territorio ligure, aggiornato di recente attraverso una nuova piattaforma tecnologica (Microsoft Forms). Il questionario è stato riconosciuto come buona prassi nazionale dalle Consigliere di Parità nazionali.

Agli utenti viene garantito il totale anonimato: non viene richiesto alcun dato personale identificativo.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa, il questionario mira a raccogliere informazioni utili a comprendere meglio la diffusione e le forme di molestie e violenza nei luoghi di lavoro, individuare criticità e buone pratiche, promuovere azioni concrete di prevenzione e tutela.

“L’introduzione di questa misura ha una portata notevole: l’obiettivo è fornire strumenti di protezione e salvaguardia a chiunque si trovi in difficoltà o sia a conoscenza di situazioni di violenza nei luoghi di lavoro, in ogni momento – spiega il vicepresidente di Regione Liguria con delega alle Pari Opportunità, Simona Ferro –. Il primo step fondamentale è quello di riconoscere una molestia quando si verifica, educare per prevenire i comportamenti violenti e dare ai cittadini tutti i mezzi necessari per chiedere aiuto. Il questionario sarà un prezioso alleato delle attività che Regione Liguria ha intrapreso in questi anni, per fare sì che la voce delle vittime sia sempre più forte. Vogliamo rendere la Liguria libera dalla violenza: l’utilizzo di una fonte innovativa e del tutto anonima è una risorsa importante per comprendere meglio il fenomeno, contrastarlo e tutelare le lavoratrici e i lavoratori liguri”.

“Sono molto soddisfatta del nuovo questionario online, uno strumento importante che ci permette di monitorare, prevenire e contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro – dichiara la Consigliera di Parità della Regione Liguria, Laura Amoretti –. Il fatto che sia stato riconosciuto come buona prassi a livello nazionale ci conferma l’efficacia e l’innovatività di questa iniziativa. Questo questionario non solo ci aiuta a comprendere meglio il fenomeno sul territorio ligure, ma rappresenta anche un mezzo fondamentale per sensibilizzare le persone, offrendo loro gli strumenti per riconoscere comportamenti inaccettabili e, quando necessario, denunciare. Desidero ringraziare tutti i componenti del Tavolo tecnico e del gruppo di lavoro: il loro impegno e la collaborazione coesa hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, che sarà un prezioso alleato nelle attività di prevenzione e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in Liguria”.

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente dall’Ufficio della Consigliera di Parità di Regione Liguria per finalità di analisi, monitoraggio e promozione delle politiche di parità e di contrasto alle discriminazioni.

Per contribuire a questa iniziativa e offrire la propria esperienza, è necessario compilare il questionario online cliccando al link: CLICCA QUI.