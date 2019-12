L'omaggio del Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese al Pronto Soccorso del Santa Corona (FOTO)

In occasione delle festività natalizie, alcuni rappresentanti del Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese hanno fatto visita al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, centro di riferimento del Ponente per i traumi.

La delegazione del Consorzio - in rappresentanza di tutte le aziende consorziate e di chi si occupa della manutenzione dei sentieri del comprensorio (Finale Outdoor Resort, Pietra Ligure Outdoor, Mallare Outdoor Sport e Natura, Spotorno Outdoor Asd) - ha voluto personalmente ringraziare tutto il personale sanitario per il loro prezioso lavoro nella cura ed assistenza dei biker.

"È sempre fondamentale ricordare, e mai dare per scontate, tutte le figure del settore sanitario, di assistenza e di soccorso che lavorano senza sosta 365 giorni l’anno, un’eccellenza che contribuisce a rendere il nostro comprensorio un luogo sicuro in cui poter ricevere cure e professionalità" si legge sul post Facebook, presente sulla pagina "Finale Outdoor Resort", che documenta la visita.

Nello scatto a corredo del post sono presenti la Dott.ssa Cristina Cocino, Medico Dirigente del Pronto Soccorso, la Dott.ssa Capo Sala Carla Marziano e Riccardo Serrato, tecnico di Radiologia nonché guida e trailbuilder di Finale con esperienza ventennale.