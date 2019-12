Gli orrori di Chernobyl nel nuovo dramma teatrale dell'attore e regista finalese Andrea Walts

In fotogallery: l'inquietante personaggio che campeggia sulla locandina di "Menzogna"; i doppiatori Pedicini e Borghetti in studio di registrazione

Ormai è tradizione che l'attore, regista e doppiatore di origini finalesi Andrea Walts un paio di volte all'anno, in estate e nelle festività natalizie, torna nella sua città natìa e, come segno di affetto verso i suoi concittadini che lo ritrovano e lo accolgono con grande piacere, presenta un nuovo spettacolo, alternando con creatività e passione testi comici e drammatici.

Ora è la volta di "ложь (menzogna)", testo drammatico sugli orrori della centrale di Chernobyl e tutto ciò che ne seguì negli anni a venire, tra insabbiamenti, coperture di Stato e conseguenze fisiche e ambientali disastrose per intere generazioni.

L'appuntamento sarà nelle serate del 28 e 29 dicembre alle ore 21 al Teatro delle Udienze di Piazza del Tribunale a Finalborgo (prevendite presso il Caffè Ferro di Finalmarina).

Così l'autore Andrea Walts ci racconta la sua opera: “L’incidente di Černobyl è un argomento intorno al quale sto girando da un po’ di tempo. Ma non sapevo esattamente come portarlo davanti al pubblico. Come per il mio testo sull’undici settembre “Into the Dust” anche per “Menzogna” la base è stata lo studio approfondito dell’accaduto. Io non sono un fisico e al liceo ero una pippa in chimica quindi andarmi a scontrare con un argomento prettamente scientifico è stata una bella sfida. La chiave l’ho trovata concentrandomi sulle persone che hanno vissuto quella tragica esperienza, ho deciso di appoggiarmi alle loro storie e a tutto ciò che non è stato raccontato dai media.

Decisivo è stato il libro “preghiera per Černobyl” di Svetlana Aleksievic, una grande donna oltre che una grande giornalista. Nonostante tutto però, racchiudere tutto in un monologo non è stato semplice, ho deciso quindi di inserire altri due personaggi, non si vedranno ma si SENTIRANNO! In questo spettacolo ci saranno le voci di Roberto Pedicini e Giorgio Borghetti.

Che dire? Giorgio è da anni un grande amico e con lui ho condiviso l’avventura di “Into The Dust” testo con il quale abbiamo fatto parecchie date in Italia tra cui ovviamente Finale Ligure. Il nuovo innesto è Roberto Pedicini che non ha certo bisogno delle mie presentazioni, è un doppiatore di grande successo, probabilmente il più famoso, ha dato la voce a grandissimi attori di Hollywood: Kevin Specey, Jim Carrey, Javier Bardem, Woody Harrelson, Ralph Fiennes, Vincent Cassel, Stanley Tucci e tanti altri.

Anche con Roberto siamo amici ormai da tempo, quando gli ho fatto leggere il mio testo ha accettato subito senza pensarci. Mentre stavamo registrando le voci per lo spettacolo mi sono fermato a pensare per qualche istante al passato: Pedicini per me è sempre stato ed è tutt’ora la più grande delle voci italiane nel cinema. Ho passato l’infanzia e l’adolescenza a guardare film.

Le note della sua voce sono sempre state presenti nelle storie che più ho amato, una tra tante Schindler’s list di Steven Spielberg, dove Roberto dava la voce all’antagonista interpretato da Ralph Fiennes. Ascoltare la sua voce, quella voce, interpretare un mio testo è stata un’emozione che probabilmente non scorderò mai.”