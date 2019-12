Lo sport e’ salute, ma attenti al sorriso! (pericoli e rimedi per piccoli e grandi campioni)

Cari lettori di Savona News, sapevate che, in Italia, oltre 35 milioni di persone svolgono una o più attività sportive? E che la fascia di popolazione compresa tra i 6 e i 10 anni è quella in cui si raggiunge la percentuale più alta di pratica continuativa di una attività sportiva (ben il 59,7 %)? Si tratta di numeri cresciuti notevolmente negli ultimi anni (fonte ISTAT) e che ci fanno ben sperare, sia per la salute dei nostri ragazzi che per i possibili risultati agonistici dei nostri atleti!

Siamo tutti consapevoli degli effetti positivi sulla salute di una buona attività fisica, ma sulla salute dei nostri denti vale lo stesso principio?

Non è sempre così, a meno che non se ne acquisti consapevolezza e non si prendano le adeguate contromisure; i pericoli principali sono di due tipi:

I traumi, collegati direttamente alla attività sportiva (circa il 25-30% del totale, concentrati soprattutto tra gli 8 ed i 21 anni di età) Carie ed abrasioni (soprattutto legate ad attività intensa, come negli sportivi professionisti)

Gli sport statisticamente più pericolosi, per traumi dentari, sono:

Skateboarding

Sci

Pallacanestro

hockey su prato

hockey su ghiaccio

calcio

rugby

arti marziali

pallamano

ma esistono pericoli potenziali anche in molti altri (compreso il golf!)

La carie è invece in agguato in quelle attività in cui è prevista una alimentazione ripetuta durante lo sforzo (ad esempio il ciclismo) che ci predispone a ripetuti “attacchi acidi” causati dai batteri che si riattivano ad ogni introduzione di cibo.

Come rimediare?

Per ciò che attiene alla carie è importante avere una ottima igiene orale domiciliare, fare applicazioni di fluoro per rinforzare lo smalto, fare controlli periodici ravvicinati.

domiciliare, fare applicazioni di per rinforzare lo smalto, fare ravvicinati. Per quanto riguarda i traumi è molto utile l’uso del paradenti, costruito su misura e studiato particolarmente per le differenti attività… ma di questo ve ne parlerò in un prossimo articolo!

Se avete domande su argomenti che non trovate sul mio sito www.attiliovenerucci.it , potete scrivermi a: dottore@attiliovenerucci.it .

Buona Domenica e tanti auguri per un grande 2020!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova