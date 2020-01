Borgio, i ringraziamenti delle persone salvate da intossicazione: "Non solo ci hanno salvato la vita ma abbiamo trovato umanità e gentilezza"

La notte dello scorso 30 dicembre una famiglia di tre persone era rimasta vittima di un'intossicazione da monossido di carbonio a Borgio Verezzi, in via Staricco. Immediato era stato l'intervento dei soccorsi, con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dell'automedica e dei militi dell'emergenza sanitaria. Le tre persone sono state poi accompagnate in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.