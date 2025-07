Carenza di personale nelle forze dell’ordine, un lettore propone: "Rientro volontario degli agenti in congedo"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Mi permetto di sottoporle una mia idea, nata nel periodo della pandemia Covid, ispirata da un analogo provvedimento preso in campo sanitario!".

"Le forze dell’ordine presentano carenze di personale ormai croniche, che con il tempo e la situazione internazionale raggiungeranno livelli insostenibili. So che ci sono numerosi ex appartenenti in congedo, anche sotto la soglia pensionabile, che darebbero volentieri il proprio contributo. Perché non richiamarli? Su base volontaria, ovviamente! A maggior ragione in occasione del Giubileo".

"Non ci sarebbero neanche problemi di fondi, anzi… ci sarebbe anche un certo risparmio: per nuovi agenti, tra concorso, visite, formazione, ecc., ci vogliono almeno tre anni! Così, in tempi minimi e a costo zero, si avrebbe personale esperto, magari da impiegare in ruoli d’ufficio, piantonamenti e simili, liberando forze fresche per il servizio sul territorio".

"Questa proposta ha già trovato parecchio sostegno e molteplici pareri positivi da politici, giornalisti, funzionari e dirigenti della Polizia di Stato e non solo. Anche sul versante legislativo basterebbe dare attuazione agli artt. 59 e 60 del DPR 335/82; non dovrebbero esserci impedimenti".

"Sul tema, c’è anche una proposta in Senato del movimento Italia Vita (atto ispettivo 04-01549, sen. Borghi E., del 29/10/2024), simile alla mia, benché questa punti all’uso di personale pensionato e volontario. Inoltre, c’era un’altra proposta, simile negli intenti a questa, avanzata dalla Lega in periodo Covid, ma purtroppo ne ho perso notizie. Nel frattempo, i Carabinieri lo stanno già facendo".