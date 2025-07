Savona, raccolta rifiuti in Piazza Martiri della Libertà: "Trovare una soluzione meno impattante, meno invasiva e più dignitosa di quella dei mastelli"

Riceviamo e pubblichiamo :

Buongiorno, con mia moglie viviamo da molti anni in Piazza Martiri della Libertà ed abbiamo ormai un forte legame con questo luogo. Ogni anno la sera del 24 Aprile siamo testimoni della celebrazione che vi si svolge. Con il raduno dei cittadini, la deposizione delle fiaccole, l'intervento di oratori del mondo della cultura, della politica, del sindacato.

Ora, a seguito della nuova procedura di raccolta della spazzatura, un provvedimento infausto aleggia sulla piazza. Un kit di mastelli è già stato consegnato a tutti i residenti: questo significa che più volte nella settimana il perimetro della piazza sarà ridisegnato da una successione ininterrotta di mastelli più o meno maleodoranti, contenenti le diverse categorie di rifiuti. Molti di essi, nell'esposizione notturna, saranno probabilmente rovesciati, spostati dalla loro collocazione, lordati dall'intervento di animali e da atti di vandalismo. In questo scenario si arriverà ad un pesante degrado dell'immagine della piazza. Svilirla significherà non tenere in considerazione i valori che essa rappresenta per molti concittadini.

Coerenza vorrebbe invece che ci si adoperasse per assicurarle il giusto livello di decoro tutti i giorni dell'anno. In questo spirito ritengo si possa chiedere ai preposti alla raccolta dei rifiuti di trovare una soluzione meno impattante, meno invasiva e più dignitosa di quella dei mastelli. Risulta che ciò sia stato già fatto per altre zone di Savona che non paiono più cariche di significato della nostra piazza.