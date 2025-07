Raccolta rifiuti a Savona: "Il porta a porta non può funzionare per la mancanza di un servizio di portierato o altro servizio sostitutivo"

"Io abito in pieno centro storico. A poche decine di metri da casa mia ci sono almeno due isole ecologiche. Quantunque autorizzato dalla SEA-S e dal Comune (a cui ho già inviato le mie rimostranze per l'indecenza palesemente concessa) non mi sognerei mai di lasciare la mia immondizia sul marciapiede.

Aggiungo che SEA-S e Comune si contraddicono in quanto, dopo aver circolarizzato un regolamento che prevede per il Centro Storico l'utilizzo di isole ecologiche, distribuiscono bidoni e mastelli a negozianti e condomini del centro storico disincentivando di fatto l'utilizzo delle isole ecologiche.

Altro discorso andrebbe fatto per le altre zone cittadine, dove l'esposizione di bidoni, mastelli e sacchi di vario genere e contenuto, oltre a offendere il decoro costituiscono un ostacolo al passeggio. Come già detto in altre occasioni, il porta a porta a Savona non può funzionare per la mancanza di un servizio di portierato od altro servizio sostitutivo. A Milano il servizio porta a porta funziona perché il servizio di portierato (presente anche nelle case popolari per mezza giornata) consente il posizionamento e il seguente ritiro dei bidoni nelle ore prossime al passaggio della nettezza urbana".

Maurizio.