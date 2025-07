Porta a porta, un cittadino affranto di via Montenotte: "Il vero 'differenziato' è il trattamento ai cittadini, si crea discriminazione"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Io ho sempre seguito i dettami per la raccolta differenziata, però con questo sistema è soprattutto differenziato il trattamento ai cittadini e si crea una discriminazione. Alcuni, come me, devono portare su e giù i mastelli per 5 piani, e nel palazzo non abbiamo l’ascensore, mentre in altri edifici — anche con più condomini — sono stati messi i bidoni condominiali, e in altre zone i bidoni intelligenti".

"A questo punto ci troviamo anche con posti auto tolti e quindi con suolo pubblico utilizzato per fini privati (danno e beffa, oserei dire). Se i bidoni intelligenti costavano troppo, potevano usare bidoni normali ed integrarli un po’ alla volta. Ora, invece, la città è disseminata di bidoni condominiali".

"Vedremo poi quanto dureranno i mastelli per strada, con vento, pioggia, animali e vandali… penso ci sarà rumenta ovunque. Comunque, penso proprio che i mastelli in casa non li porterò di sicuro dopo l’esposizione".

"Peraltro, la tassa sui rifiuti è identica per tutti i cittadini, senza differenziare fra chi avrà i servizi migliori e chi invece dovrà gestire i mastelli".

"Grazie per questa opportunità di sfogo".

Cittadino affranto di via Montenotte