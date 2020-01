Autovettura "ribaltata" tra Celle Ligure e Varazze

Una donna di circa 50 anni, urtando con la propria autovettura lo spartitraffico, si è trovata improvvisamente a perdere il controllo del proprio veicolo.

L'episodio si è verificato tra Varazze e Celle attorno alle 16:30 di oggi.

L'unica occupante del veicolo fortunatamente non è grave ed è stata portata solo per accertamenti al San Paolo di Savona in codice giallo.

Una squadra dei Vigili del fuoco proveniente dal Distaccamento di Varazze è intervenuta sul posto per rimuovere l'utilitaria. Si segnala la circolazione a senso unico alternato durante i lavori di spostamento del mezzo. Code e rallentamenti non soltanto su tutto il tratto di Statale interessato ma, di riflesso, anche sull'autostrada A10.