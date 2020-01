Alassio, Assoristobar sul trasferimento del mercato settimanale in piazza Pacini: "Attenzione a non penalizzare i quartieri della periferia"

"Le scelte di modificare il posizionamento del mercato settimanale da Via Gastaldi alla posizione in Piazza Pacini e zone limitrofe, è stata valutata e senza ombra di dubbio ponderata. Va detto però che bisogna fare molta attenzione a non penalizzare i quartieri della periferia e non isolarli, tagliandoli fuori dal contatto diretto con la città". Così l'associazione di categoria Assoristobar dopo la decisione dell'amministrazione comunale di Alassio che ha trasferito il mercato settimanale dall'attuale posizionamento in Via Gastaldi, alla zona centrale di piazza Pacini.

"Il fattore su cui bisogna concentrare i propri sforzi é quello di riuscire a creare prodotti turistici e offrire servizi innovativi che mettano sempre al centro Alassio nella sua offerta globale - proseguono da Assoristobar - Alassio non è solo il centro storico o la passeggiata a mare, ma con la sua offerta plurifunzionale può davvero rivalutare e creare indotto anche in zone attualmente poco considerate. Basti pensare che tutti i sentieri che possono fare scoprire la nostra meravigliosa collina partono proprio da zone oltre la ferrovia, bisogna in questi punti in maniera attenta e decisa creare proposte turistiche innovative e lungimiranti. Questo non solo a favore di un turismo sano e sostenibile che da modo di conoscere e valorizzare tutte le zone di Alassio, ma anche per aiutare i pubblici esercizi locali che, lontani dai punti di grande passaggio, vivono a tutt'oggi grandi difficoltà".

"L'attenzione verso queste zone deve essere prioritaria, solo in questo modo si può garantire una proposta commerciale sempre all'altezza, tutelando e valorizzando le realtà economiche della zona" concludono dall'associazione di categoria alassina.