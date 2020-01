Sicurezza in Liguria, il SIAP: "Il Procuratore Cozzi rivendica più pubblici ministeri, a rischio indagini che interessano anche la criminalità organizzata"

"Il Procuratore Generale ha lanciato l’allarme dicendo che le inchieste in tribunale rischiano di non andare avanti per mancanza di Pubblici Ministeri e personale amministrativo del ministero di Grazia e Giustizia e questo fa emergere una situazione a dir poco preoccupante e demotivante per i poliziotti che svolgendo attività investigativa operano costantemente a contatto con la Procura della Repubblica - prosegue Traverso - Da anni il SIAP chiede urgenti investimenti per avere più poliziotti da dedicare alle indagini che in gran parte vengono delegate proprio dalla Procura della Repubblica del capoluogo ligure ed è davvero grave che gli sforzi messi in campo da organici in grave difficoltà possano risultare inutili se la Magistratura non ha le risorse per far partire misure cautelari, arresti o altre misure giudiziarie a conclusione della delicata e faticosa azione investigativa svolta proprio dalla polizia giudiziaria".



"Apprezzabile anche se tardiva la denuncia del Procuratore Cozzi che ha lanciato l’allarme per il rischio del rallentamento delle indagini ma ci teniamo a precisare che questa criticità non vale solo per l’attività investigativa in atto per il crollo del ponte Morandi o sui fondi della Lega Nord (così come detto dal Procuratore) perché ci sono altre indagini su argomenti delicati connessi a reati spesso ricondotti all’attività della criminalità organizzata che attendono da tempo necessari sviluppi giudiziari - continua il dirigente del SIAP - Occorre pertanto unire le forze per rivendicare più risorse per l’attività investigativa e questo sarà uno degli argomenti che affronteremo con le istituzioni, a partire dai Prefetti e Questori della Liguria, auspicando una loro forte presa di posizione unitaria mirata a rivendicare maggior attenzione da parte del Ministero dell’Interno sulle politiche di rafforzamento degli organici che oggettivamente continuano a trovarsi in grave difficoltà".



"Concludo ricordando che l’introduzione della nuova procedura prevista per il 'Codice Rosso' a tutela delle fasce deboli, sta ulteriormente ingessando l’attività di molti uffici della Polizia di Stato e Carabinieri sul territorio a causa delle stringenti tempistiche imposte proprio dalla magistratura che di fatto obbligano i vari dirigenti a dirottare le poche risorse a disposizione per ottemperare agli obblighi procedurali previsti dall’innovativo ed efficace 'Codice Rosso' " la chiosa finale di Roberto Traverso.