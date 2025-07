Aspettando la Vuelta a Limone Piemonte: tra storie, vignette e grande ciclismo (Seconda tappa)

Mentre cresce l’attesa per l’arrivo della Vuelta a España a Limone Piemonte, il celebre cartoonist Tiziano Riverso ci accompagna in un viaggio illustrato nel cuore della corsa iberica, tra aneddoti, personaggi memorabili e situazioni mai raccontate.

L’edizione 2025 della Vuelta a España segnerà un traguardo epocale: per la prima volta in 90 anni di storia, la corsa spagnola prenderà il via dall’Italia, e più precisamente dal Piemonte, regione che ancora una volta si conferma terra di sport, paesaggi d’eccellenza e accoglienza.

Dal 23 al 26 agosto, quattro tappe attraverseranno le province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Cuneo, offrendo un palcoscenico straordinario che unisce natura, cultura e tradizione. I corridori sfrecceranno tra paesaggi alpini mozzafiato, colline disegnate dai vigneti, laghi incastonati nel verde e borghi storici dal fascino intatto.

Con questo appuntamento, il Piemonte entra di diritto nella leggenda del ciclismo mondiale: sarà infatti l’unica regione italiana ad aver ospitato la partenza di tutti e tre i Grandi Giri, insieme al Giro d’Italia e al Tour de France.

A rendere ancora più significativa questa occasione, la vasta copertura mediatica: le immagini della corsa saranno trasmesse in oltre 180 Paesi, garantendo una visibilità internazionale senza precedenti al territorio piemontese, alla sua bellezza e alla sua capacità organizzativa.

Limone Piemonte si prepara quindi ad accogliere una festa dello sport e dell’identità locale, tra entusiasmo popolare, passione per il ciclismo e, perché no, anche un sorriso disegnato da Tiziano Riverso.

Vi ricordiamo che venerdì 23 agosto Limone Piemonte ospiterà una serata-evento dal titolo "Aspettando la Vuelta", in cui Riverso sarà protagonista con un intervento divertente e coinvolgente, tra disegni dal vivo, racconti e risate. Ospite d’eccezione il cantante Christian Gullone, che interpreterà dal vivo alcune delle più belle canzoni italiane a tema bicicletta, da Paolo Conte a De Gregori, per farci pedalare con la fantasia tra poesia e nostalgia. A condurre l’evento sarà il giornalista Claudio Porchia, che ci guiderà in un viaggio tra emozioni, ricordi e aneddoti legati alla bicicletta.

Una serata tra arte, musica e sport, per celebrare l’arrivo di uno degli eventi ciclistici più importanti del mondo con il sorriso e la leggerezza che solo la bicicletta sa ispirare.