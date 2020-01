Cairo, rotta la bacheca del Pd in via Roma, i dem: "Non abbiamo bisogno di questi gesti di odio e inciviltà" (FOTO)

"Non sappiamo se sia un gesto volontario o meno, ma resta comunque un fatto molto grave. Se qualcuno non la pensa come noi non è un problema, ma almeno ci lasci la possibilità di fare politica ed esporre le nostre idee democraticamente. Non abbiamo bisogno di questi gesti di odio e inciviltà".

Questo lo sfogo del Partito Democratico di Cairo Montenotte dopo aver scoperto questa mattina della rottura della loro bacheca presente in via Roma.

"Un gesto simile non nuoce solo a noi ma all'intera comunità, una bacheca rotta in via Roma,nel centro città, non è comunque un bel biglietto da visita" concludono i dem.