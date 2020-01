Alassio, rubano bancomat a turista: denunciati due cittadini nordafricani residenti a Montecarlo

I malviventi, dopo aver sottratto la carta di credito, hanno fatto prelievi e acquisti per un totale di 6 mila euro. Solo il perspicace intuito del solito carabiniere della stazione alassina, esperto e appassionato di tecnologia telematica, ha permesso ai suoi colleghi di ricomporre il complesso mosaico e identificare i responsabili del furto.

Si tratta di due cittadini nordafricani, residenti a Montecarlo, già noti per i precedenti di polizia specifica, la cui individuazione è stata resa possibile grazie ad una serie di accertamenti e riscontri indiziari in conseguenza dei quali è stata acclarata la loro responsabilità. Sono stati denunciati per furto aggravato e utilizzo indebito di carta di credito.